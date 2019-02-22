Хацкевич - о жеребьевке ЛЕ: Фавориты существуют только на бумаге

Наставник киевского клуба считает, что на данный момент шансы обеих команд 50 на 50.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой соперником “бело-синих“ стал лондонский Челси.

“Фавориты существуют только на бумаге, а в футбол играют живые люди. До начала игры шансы на успех у соперников всегда 50 на 50.

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Форма соперника? Сейчас скажу вам только, что форма у Челси синяя. До встречи с лондонцами мы проведем еще два матча чемпионата УПЛ, так что пока говорить об этом немного рано. Пока мы только знаем соперника.

Сейчас мы переходим на насыщенный матчами режим, когда будем играть, по сути, через три дня на четвертый. Этот режим нам хорошо знаком, сейчас главное - хорошо восстановиться после игры с Олимпиакосом“, - приводит слова Хацкевича пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо U-19 узнало своего соперника в розыгрыше Юношеской Лиги УЕФА.