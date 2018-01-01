Красотка пятницы: сногсшибательная модель, которую разочаровало поражение Шахтера в ЛЕ
Марисела де Монтекристо - сальвадорско-американская модель, телеведущая, актриса и обладательница титула Мисс Сальвадор-2018.
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Красотка родилась в Сальвадоре, но в девятилетнем возрасте ее семья перебралась в Америку, где она и начала свою модельную карьеру. Девушка получила образование по специальности “Коммуникации“, однако посвятила себя модельному бизнесу.
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Марисела - фанатка футбола. Одной из команд, которую поддерживает королева красоты, является донецкий Шахтер. Модель посетила матч “горняков“ против Айнтрахта в Харькове, а потом приехала и на ответный поединок в Германию, но была разочарована - Шахтер уступил немцам со счетом 4:1 и покинул розыгрыш Лиги Европы.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была американская студентка, которая бросила балет ради футбола.
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