Два футболиста Динамо попали в символическую сборную недели в Лиге Европы

Авторитетное издание Whoscored оценило действия киевлян в матче против Олимпиакоса.

Игроки Динамо Денис Бойко и Виталий Миколенко вошли в сборную недели Лиги Европы по версии Whoscored.

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Статистический портал отметил голкипера и левого защитника “бело-синих“ оценками, которые оказались наивысшими среди всех представителей их позиций.

Напомним, Динамо прошло греческий Олимпиакос в рамках 1/16 Лиги Европы, и в следующей стадии сыграет с лондонским Челси.