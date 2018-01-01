Два футболиста Динамо попали в символическую сборную недели в Лиге Европы
Авторитетное издание Whoscored оценило действия киевлян в матче против Олимпиакоса.
Игроки Динамо Денис Бойко и Виталий Миколенко вошли в сборную недели Лиги Европы по версии Whoscored.
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Статистический портал отметил голкипера и левого защитника “бело-синих“ оценками, которые оказались наивысшими среди всех представителей их позиций.
Напомним, Динамо прошло греческий Олимпиакос в рамках 1/16 Лиги Европы, и в следующей стадии сыграет с лондонским Челси.
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