Впервые с сезона 2003/04 Динамо набрало больше очков рейтинга в евросезоне, чем Шахтер
Шахтер завершил свои выступления в Лиге Европы.
Завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Динамо в домашнем матче минимально переиграло Олимпиакос и продолжает свои выступления в Лиге Европы, а Шахтер разгромно проиграл Айнтрахту и покинул турнир.
В этом сезоне Шахтер заработал 10 очков рейтинга для украинской ассоциации, на счету Динамо - 13. Это позволило киевлянам впервые за 15 лет обойти “горняков“ по данному показателю.
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