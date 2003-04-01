Впервые с сезона 2003/04 Динамо набрало больше очков рейтинга в евросезоне, чем Шахтер

Шахтер завершил свои выступления в Лиге Европы.

Завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Динамо в домашнем матче минимально переиграло Олимпиакос и продолжает свои выступления в Лиге Европы, а Шахтер разгромно проиграл Айнтрахту и покинул турнир.

В этом сезоне Шахтер заработал 10 очков рейтинга для украинской ассоциации, на счету Динамо - 13. Это позволило киевлянам впервые за 15 лет обойти “горняков“ по данному показателю.