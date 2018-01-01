Фонсека: Кто пропускает шесть голов за два матча, тот не заслуживает идти дальше

Португальский специалист назвал главную цель команды на сезон.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал поражение от немецкого Айнтрахта.

“Кто пропускает шесть голов за два матча в противостоянии с Айнтрахтом, тот не заслуживает идти дальше. Мы были готовы к этим ситуациям.Первый гол - один игрок остается в штрафной, хотя мы знали, что у них очень много обводящих подач и позволили это сделать. Когда есть такие ошибки, ты можешь быть организованным и подготовленным, но невозможно добиться положительного результата.

Айнтрахт единственный раз добрался до наших ворот и сумел забить. Тем не менее, мы хорошо среагировали во втором тайме: забили гол и у нас еще было несколько шансов, которые можно было реализовывать. Нам пришлось рисковать и Айнтрахт в двух контратаках сумел решить исход матча.

Во втором тайме были моменты, почему их не было в первом? Не стоит забывать, что мы начали игру уже проигрывая. Мы пропустили гол после первого же опасного момента. Затем был назначен пенальти. Соперник затем сел на свою половину поля и не давал нам играть, поэтому мы были не так хороши в атаке. Но никакая тактика не сработает, если пропускать такие мячи.

Думаю, это поражение разозлит нас. Мы проиграли и покинули Лигу Европы, но у нас остается главная цель - победа в чемпионате Украины. Мы не должны позволить, чтобы эта неудача на нас повлияла. Нам нужно собраться и правильно среагировать“, - сказал Фонсека.