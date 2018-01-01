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Цыганков: Эта победа для наших болельщиков

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Капитан киевлян поблагодарил фанатов за поддержку.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков прокомментировал победу над греческим Олимпиакосом в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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“Очень тяжелая победа, ведь поле было очень вязким. Огромное спасибо болельщикам, которые нас гнали вперед.

Это победа для них. Мы показали самоотдачу, играли дома. Считаю, что заслуженно прошли дальше. Мы могли и второй гол забивать, не реализовали свой момент.

Думаю, мы втянемся, будет легче. Наверное, впервые тут играю при 50 тысячах болельщиков“, - сказал Цыганков.

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Теги: футбол, Виктор Цыганков, Динамо, Олимпиакос
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Источник: www.fcdynamo.kiev.ua

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