Динамо победило Олимпиакос и вышло в 1/8 финала Лиги Европы

Дебютный гол Соля принес киевлянам победу.

Киевское Динамо пробилось в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв в домашнем матче греческий Олимпиакос 1:0.

С первых минут матча на правах хозяина Динамо забрало мяч под свой контроль, но не торопилось приступать к агрессии у чужих ворот. До атак дело дошло в середине тайма , хотя по настоящему опасного момента пришлось ждать до 32-й минуты, когда Соль забил дебютный гол за новую команду, замкнув прострел Миколенко на ближнюю штангу.

Поведя в счете, хозяева отдали мяч во владение сопернику, но тот, казалось, не знал, что делать с мячом на чужой половине поля, до какой-либо остроты у ворот Бойко дело не доходило.

Подопечные Хацкевича не позволили гостям создать ни одного опасного момента, а вот сами были обязаны забивать второй, но Соль упустил возможность оформить дубль, пробив прямо в Са с нескольких метров.

Во втором тайме Динамо продолжило играть на контратаках, хотя до реальных моментов ни один такой выпад довести не удалось.

А вот Олимпиакос имел пару хороших моментов. Сперва Масурас оказался на ударной позиции и пробил по воротам - мяч отрикошетил от Бурды, но Бойко оказался к этому готов и не позволил мячу залететь в ворота.

Далее Хассан подставил ногу после корявого удара Масура, но Бойко успел и на это среагировать.

Вратарь киевлян спас свою команду и после ударом Геррейро и Хассана уже в дополнительное время.

Динамо удержало минимальную победу, которая вывела их в 1/8 финала Лиги Европы.

Динамо - Олимпиакос 1:0 (первый матч — 2:2)

Гол: Соль, 32

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Буяльский, Шепелев — Шапаренко (Гармаш, 76) — Цыганков, Соль (Смирный, 90+2), Вербич (Русин, 90+2)

Олимпиакос: Са — Торосидис, Мерия, Сиссе, Цимикас — Гильерме, Бухалакис (Натхо, 65) — Диаш (Масурас, 46), Фортунис (Герреро, 65), Поденсе — Хассан

Предупреждения: Вербич, Кендзера, Шепелев — Сиссе, Поденсе, Герреро, Торосидис