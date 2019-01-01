Во Франкфурте побили фанатов Шахтера

Один из болельщиков попал в больницу.

Накануне ответного матча Лиги Европы Айнтрахт - Шахтер болельщики Шахтера подверглись нападению во Франкфурте, сообщает Merkurist.de.

Сегодня днем группа из 15 человек избила трех фанатов “горняков“. Один болельщик, по данным полиции, был ранен и доставлен в больницу. У другого поклонника Шахтера нападавшие украли деньги.

Полиция Франкфурта подозревает в нападении фанатов Айнтрахта, однако задержать нападавших не удалось.

Напомним, Шахтер уступил Айнтрахту и покинул Лигу Европы.