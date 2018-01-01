Шахтер уступил Айнтрахту и покинул Лигу Европы

Донецкий клуб не смог добыть победу в Германии.

Донецкий Шахтер разгромно уступил Айнтрахту в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, завершив свои еврокубковые выступления.

В начале матча Шахтер очень много ошибался, где-то не выдержав давление трибун. Стартовое давление хозяев “горняки“ без проблем сдержали и только начали что-то создавать впереди, как Айнтрахт забил.

Йович отпасовал на Да Косту, тот прострелил низом в центр штрафной, где почему-то никто не мешал Луке Йовичу расстреливать правую девятку ворот Пятова.

Фактически сразу хозяева удвоили преимущество. Роде пробивал из-за пределов штрафной, а Матвиенко встретил этот удар рукой. Пенальти, который реализовал Алле.

Единственный серьезный момент у “горняков“ за весь тайм - удар Жуниора Мораеса из-за пределов штрафной, с которым Трапп справился лишь со второй попытки.

Во втором тайме Шахтер отыграл один мяч после точного удара Жуниора Мораеса и ошибки Кевина Траппа. Могли гости и сравнять счет, но сперва Марлос, а потом Тайсон пробили в перекладину.

За десять минут до конца игры Алле оформил дубль, после чего руки у "горняков" опустились. Еще через несколько минут Анте Ребич установил окончательный счет встречи - 4:1.

Таким образом, Шахтер покинул Лигу Европы.

Айнтрахт — Шахтер 4:1

Голы: Йович, 23, Алле, 27, 80, Ребич, 88 — Мораес, 63.



Айнтрахт: Трапп — да Коста, Абрахам, Хинтеррегер, Ндика, Костич — Хасебе, Роде (Виллемс, 74) — Гачинович (Де Гузман, 90) — Алле, Йович (Ребич, 71).



Шахтер: Пятов — Бутко (Болбат, 66), Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Коваленко (Кайоде, 80), Патрик — Соломон (Майкон, 46), Марлос, Тайсон — Мораес.



Предупреждения: Абрахам, Роде, Алле — Матвиенко, Мораес.