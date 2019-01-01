Малиновский - в стартовом составе Генка на матч против Славии

Украинец выйдет на поединок Лиги Европы с первых минут.

Украинский хавбек Генка Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы со Славией.

Поединок Генк - Славия начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч в Праге завершился вничью 0:0.