Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский - в стартовом составе Генка на матч против Славии

Комментариев: 0
Украинец выйдет на поединок Лиги Европы с первых минут.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
www.krcgenk.be

Украинский хавбек Генка Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы со Славией.

Поединок Генк - Славия начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч в Праге завершился вничью 0:0.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Руслан Малиновский, Генк
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: twitter.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь