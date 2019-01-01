Малиновский - в стартовом составе Генка на матч против Славии
Украинец выйдет на поединок Лиги Европы с первых минут.
Украинский хавбек Генка Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы со Славией.
Vlammen mannen!!!! 👊 👊 👊 #krcgenk #uel #samengenk pic.twitter.com/Ax2eMETsZV— KRC Genk (@KRCGenkofficial) 21 февраля 2019 г.
Поединок Генк - Славия начнется в 22:00 по киевскому времени.
Первый матч в Праге завершился вничью 0:0.
Полная версия правил