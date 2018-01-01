Динамо - Олимпиакос: стартовые составы на матч Лиги Европы

Александр Хацкевич не произвел ни одной замены по сравнению с первым матчем.

Олимпиакос - Динамо Getty Images

В Киеве на стадионе НСК Олимпийский Динамо примет греческий Олимпиакос в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Стартовые составы команд: Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Буяльский, Шепелев, Шапаренко — Цыганков, Соль, Вербич. Запасные: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Гармаш, Русин, Смирный, Алибеков. Олимпиакос: Са — Торосидис, Мерия, Сиссе, Цимикас — Гильерме, Бухалакис — Диаш, Фортунис, Поденсе — Хассан. Запасные: Лодыгин, Натхо, Андруцос, Герреро, Масурас, Кутрис, Родерик. Матч между Динамо и Олимпиакосом начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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