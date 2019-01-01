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Ракицкий попал в стартовый состав Зенита на матч ЛЕ против Фенербахче

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Зенит и Фенербахче объявили составы команд на второй матч 1/16 финала Лиги Европы.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
ФК Зенит

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы петербургский Зенит примет турецкий Фенербахче.

Сергей Семак и Эрсун Янал объявили стартовые составы на поединок. Экс-футболист донецкого Шахтера выйдет на поле с первых минут.

Зенит: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Смольников, Эрнани, Барриос, Оздоев, Азмун, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Краневиттер, Луиш Нету, Набиуллин, Мак, Заболотный, Мусаев.

Фенербахче: Текин, Калдырым, Озбайраклы, Шкртел, Чифтпинар, Топал, Жаилсон, Эльмас, Потук, Мозес, Айю.

Запасные: Демирель, Кейбаши, Арслан, Фрей, Слимани, Нойштедтер, Акбулут.

Матч состоится сегодня, 21 февраля, на Газпром Арене. Стартовый свисток - 19:55 по киевскому времени.

Напомним, что в первой игре 1/16 финала Лиги Европы Фенербахче обыграл Зенит.

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Теги: футбол, Лига Европы, Зенит, Ярослав Ракицкий
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