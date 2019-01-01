Айнтрахт - Шахтер: стартовые составы на матч Лиги Европы

Донецкий Шахтер и франкфуртский Айнтрахт проведут ответный матч 1/16 Лиги Европы.

В четверг, 21 февраля, во Франфурте на Коммерцбанк-Арене донецкий Шахтер проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

Стартовые составы команд:

Айнтрахт: Трапп – Да Коста, Абрахам, Н'Дика, Хинтереггер – Роде, Хасебе, Костич, Гачинович – Йович, Алле.

Запасные: Реннов, Фаллет, Ребич, Де Гузман, Виллемс, Русс, Пасиенсия.

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Матвиенко, Исмаили – Коваленко, Алан Патрик – Марлос, Соломон, Тайсон – Мораес.

Запасные: Трубин, Болбат, Бондарь, Майкон, Малышев, Фернандо, Кайоде.

Напомним, в Германию не полетели Дентиньо и Степаненко, который в первом матче заработал раннее удаление.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.