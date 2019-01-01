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Поджег, наркотики и сопротивление: Стало известно, почему избили фанатов Селтика

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Шотландские фанаты сами нарвались на жестокость со стороны полицейских Валенсии.
Бар, который подожгли фанаты Селтика
Бар, который подожгли фанаты Селтика
The Scottish Sun

В испанских и британских СМИ появилась свежая информация об избиении фанатов Селтика испанской полицией.

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Как сообщает издание The Scottish Sun, шотландцы увидели в испанском городе Бенидорм бар, посвященный клубу из Шотландии - Рейнджерс, с которым у Селтика постоянные противостояния. Агрессивные фанаты подожгли флаги клуба, которые были у входа в бар, в результате чего пострадало заведение.

Бар, который подожгли фанаты Селтика
Бар, который подожгли фанаты Селтика
The Scottish Sun

Именно это послужило началом массовых притеснений со стороны полиции. По информации Mundo Deportivo, за сопротивление полиции задержали пять человек, а также был арестован один мужчина из Шотландии, который перевозил наркотики.

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Также в прессе сообщается, что всех свидетелей беспорядков полицейские собирали в барах, запрещали им снимать происходящее на телефоны и покидать помещение. Если же люди их не слушали, то полицейские применяли насилие.

Вашему вниманию также видео нескольких эпизодов избиения полицейскими фанатов Селтика.

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Теги: Лига Европы, Селтик, Валенсия, футбол, вне игры, полиция, избиение, фанаты
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