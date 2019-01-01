Поджег, наркотики и сопротивление: Стало известно, почему избили фанатов Селтика
В испанских и британских СМИ появилась свежая информация об избиении фанатов Селтика испанской полицией.
Читай также: Фанаты Легии устроили красочный перфоманс в качестве акции протеста против полиции
Как сообщает издание The Scottish Sun, шотландцы увидели в испанском городе Бенидорм бар, посвященный клубу из Шотландии - Рейнджерс, с которым у Селтика постоянные противостояния. Агрессивные фанаты подожгли флаги клуба, которые были у входа в бар, в результате чего пострадало заведение.
Именно это послужило началом массовых притеснений со стороны полиции. По информации Mundo Deportivo, за сопротивление полиции задержали пять человек, а также был арестован один мужчина из Шотландии, который перевозил наркотики.
Читай также: Полиция избила фанатов Динамо на матче с Олимпиакосом в Греции
Также в прессе сообщается, что всех свидетелей беспорядков полицейские собирали в барах, запрещали им снимать происходящее на телефоны и покидать помещение. Если же люди их не слушали, то полицейские применяли насилие.
Вашему вниманию также видео нескольких эпизодов избиения полицейскими фанатов Селтика.
Полная версия правил