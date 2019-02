Болельщиков шотландского клуба "тепло" встретили в Испании.

Неприятный инцидент произошел в Валенсии накануне матча 1/16 финала Лиги Европы.

Испанская полиция избила фанатов шотландского Селтика. Сотрудники правопорядка избивали болельщиков ногами и дубинками, а также использовали резиновые пули.

Killie fans: this is embarrassing. We're getting a tanking here! Laughing stock of Scotland ffs!



Celtic fans: hold my beer pic.twitter.com/Beenuq7cpp — The February Febreze (@WWright_Way) 20 февраля 2019 г.

Причина конфликта не сообщается, однако в Сети фанаты пишут, что на них напали без причины.

Spanish police now firing rubber bullets at crowds of Celtic supporters. Despicable beyond description. We urge all fans to stay safe. This clip will disgust any right minded person. @CelticFC @CelticFCSLO pic.twitter.com/GE9luVtT3J — FAC (@FACKilltheBill) 20 февраля 2019 г.

В социальных сетях уже разлетелись видео того, как людей избивают полицейские. В комментариях пострадавшие пишут, что их оскорбляли и пинали дубинками, хотя причин на такие действия у полиции не было. Также фанаты отмечают, что полицейские пытались помешать другим снимать видео, однако не получилось.

