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Шахтер сыграет с Айнтрахтом на заполненном стадионе

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В Германии были проданы все билеты на ответный матч Айнтрахт - Шахтер.
На матч Айнтрахт - Шахтер продали все билеты
На матч Айнтрахт - Шахтер продали все билеты
Getty Images

Сегодня, 21-го февраля, донецкий Шахтер на выезде сыграет с немецким Айнтрахтом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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На Коммерцбанк-Арене, где пройдет этот поединок, будет аншлаг. Стадион во Франкфурте вмещает в себя 51 500 человек, и на еврокубковый матч были проданы все билеты.

Таким образом, “горняки“ столкнутся с 12-м игроком Айнтрахта, который попытается помочь своему клубу победить.

Стоит сказать, что на стадионе планируется какой-то перфоманс - на трибунах уже разместили колпаки, которые будут использоваться зрителями для шоу.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт - Шахтер состоится в четверг, 21-го февраля, в 19:55 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, а также вы можете узнать, где смотреть эту встречу в прямом эфире.

Стоит сказать, что букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. Ознакомиться с коэффициентами можно в нашем материале.

Отметим, что первый матч команд завершился вничью (2:2), при том, что “горняки“ большую часть поединка провели в меньшинстве. Смотрите также видео голов и обзор этой встречи.

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Теги: Айнтрахт, Айнтрахт Франкфурт, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол, стадион, билеты
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