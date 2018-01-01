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Динамо и Шахтер сыграют ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы

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Украинские клубы будут сражаться за путевки в следующую стадию еврокубкового турнира.
Динамо - Олимпиакос и Шахтер - Айнтрахт
Динамо - Олимпиакос и Шахтер - Айнтрахт

Сегодня, 21 февраля, киевское Динамо и донецкий Шахтер проведут ответные матчи в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Бело-синие" будут играть на своем поле - НСК Олимпийский в Киеве. Динамо в первой встрече в упорной борьбе вырвало ничью - 2:2.

Хацкевич на предматчевой пресс-конференции отметил, что его подопечные не имеют права играть от обороны при своих трибунах, а новичок команды Фран Соль добавил, что при хорошей поддержке они сумеют добиться положительного результата. Впрочем, Динамо и впрямь ожидает хорошая атмосфера на стадионе - уже продано 39 тысяч билетов.

Стоит сказать, что букмекеры считают хозяев поля фаворитами в этом поединке.

На нашем сайте будет доступная онлайн трансляция матча Динамо - Олимпиакос, которая начнется в 22:00. А посмотреть поединок в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 2.

Свое место в следующий раунд Лиги Европы также будет отстаивать донецкий Шахтер. В первом поединке в Харькове "горняки" сыграли вничью 2:2, при том, что с 11-й минуты поединка играли в меньшинстве.

Фонсека заявил, что в матче точно сыграет Матвиенко, а вот Малышев пока не готов отыграть весь матч вместо Степаненко.

Если смотреть на ставки, то букмекеры считают, что победу одержит клуб из Франкфурта.

Посмотреть матч Айнтрахт - Шахтер в прямом эфире можно будет на канале Футбол 1.

Также Спорт bigmir)net будет вести онлайн трансляцию поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Европы, плей-офф, футбол
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