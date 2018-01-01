Севилья - Лацио 2:0 видео голов и обзор матча 1/16 финала ЛЕ

Испанцы без проблем справились с гостями в ответном матче Лиги Европы.

Севилья обыграла Лацио в ответном матче 1/16 ЛЕ Getty Images Испанская Севилья всухую разгромила Лацио в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и обспечила себе выход в следующую стадию турнира. Смотрите видео голов и обзор матча Севилья - Лацио: Севилья - Лацио 2:0 (первый матч - 1:0)

Голы: Бен Йеддер, 20, Сарабия, 78 Севилья: Вацлик - Меркадо, Кьер, Гомес - Навас, Васкес, Меса (Рог, 82), Сарабия, Эскудеро (Промес, 6) - Силва (Амаду, 64), Бен Йеддер Лацио: Стракоша - Патрик (Корреа, 49), Ачерби, Раду - Марушич, Милинкович-Савич (Ромуло, 56), Бадель (Дурмиси, 77), Катальди, Лулич - Иммобиле, Кайседо Предупреждения: Васкес - Патрик, Кайседо, Иммобиле Удаления: Васкес, 60 (вторая желтая карточка) - Марушич, 71 (грубая игра)

Горемыкина Екатерина