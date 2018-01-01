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Севилья - Лацио 2:0 видео голов и обзор матча 1/16 финала ЛЕ

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Испанцы без проблем справились с гостями в ответном матче Лиги Европы.

Севилья обыграла Лацио в ответном матче 1/16 ЛЕ
Севилья обыграла Лацио в ответном матче 1/16 ЛЕ
Getty Images

Испанская Севилья всухую разгромила Лацио в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и обспечила себе выход в следующую стадию турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Севилья - Лацио:

Севилья - Лацио 2:0 (первый матч - 1:0)
Голы: Бен Йеддер, 20, Сарабия, 78

Севилья: Вацлик - Меркадо, Кьер, Гомес - Навас, Васкес, Меса (Рог, 82), Сарабия, Эскудеро (Промес, 6) - Силва (Амаду, 64), Бен Йеддер

Лацио: Стракоша - Патрик (Корреа, 49), Ачерби, Раду - Марушич, Милинкович-Савич (Ромуло, 56), Бадель (Дурмиси, 77), Катальди, Лулич - Иммобиле, Кайседо

Предупреждения: Васкес - Патрик, Кайседо, Иммобиле

Удаления: Васкес, 60 (вторая желтая карточка) - Марушич, 71 (грубая игра)

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Теги: Севилья, Лацио, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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