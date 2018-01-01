Севилья первой вышла в 1/8 финала Лиги Европы, всухую разгромив Лацио

Испанцы не оставили ни единого шанса своим соперникам, забив два безответных гола.

Испанская Севилья разгромила итальянское Лацио в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок проходил на домашнем стадионе испанцев и завершился со счетом 2:0.

Андалусийцы открыли счет уже на 20-й минуте матча - римляне допустили ошибку в центре поля, после которой Бен Йеддер не сильным, но точным ударом отправил мяч в сетку.

Во втором тайме хозяева столкнулись с небольшой проблемой - Васкес получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Впрочем, уже через 10 минут красную отхватил игрок Лацио Марушич, так что воспользоваться преимуществом римляне не успели.

Под занавес поединка Севилья еще раз поразила ворота соперника. Санабрия расстрелял голкипера Лацио после отличного проникающего паса в штрафную от центрального полузащитника.

Таким образом, Севилья, дважды обыгравшая Лацио, стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы.

Севилья - Лацио 2:0 (первый матч - 1:0)

Голы: Бен Йеддер, 20, Сарабия, 78

Севилья: Вацлик - Меркадо, Кьер, Гомес - Навас, Васкес, Меса (Рог, 82), Сарабия, Эскудеро (Промес, 6) - Силва (Амаду, 64), Бен Йеддер

Лацио: Стракоша - Патрик (Корреа, 49), Ачерби, Раду - Марушич, Милинкович-Савич (Ромуло, 56), Бадель (Дурмиси, 77), Катальди, Лулич - Иммобиле, Кайседо

Предупреждения: Васкес - Патрик, Кайседо, Иммобиле

Удаления: Васкес, 60 (вторая желтая карточка) - Марушич, 71 (грубая игра)