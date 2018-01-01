Наставник Олимпиакоса: Было бы здорово повторить в матче с Динамо нашу игру с АЕКом

Педру Мартинш позитивно настроен на ответный матч с киевлянами в матче Лиги Европы.

Главный тренер Олимпиакоса Педру Мартинш прокомментировал предстоящий ответный матч против киевского Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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“Победа над АЕКом очень вдохновляет. То как мы играли во втором тайме было потрясающе, и было бы здорово повторить такую же игру в матче против Динамо. Мы показали хороший настрой, сыгранность, успешно реализовали тактику и стратегию. Но нужно забыть о той победе и концентрироваться на Динамо.

Завтра будет хорошая игра, но это Лига Европы, и тут результат непредсказуемый. Обе команды будут играть лучше, чем в первом матче, и постараются пройти дальше. И не имеет значения, что мы играем в гостях - мы верим в себя и готовы сражаться за путевку в следующий раунд турнира.

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Мы рассчитываем на нашу мощную атаку, которую поддерживают игроки с флангов. Но, определенно, мы будем применять особые тактические схемы, потому что в первом матче Динамо хорошо реагировало на наши попытки изменить стиль игры“, - приводит слова Мартинша пресс-служба Олимпиакоса.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - Олимпиакос состоится в четверг, 21-го февраля, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Словакии.

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Отметим, что первый матч команд завершился вничью - 2:2. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.