Фонсека: Малышев не готов отыграть вместо Степаненко

Наставник Шахтера пообщался с журналистами в преддверии ответного матча с Айнтрахтом в рамках Лиги Европы.

Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека провел пресс-конференцию в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против немецкого Айнтрахта.

“Малышев еще не готов отыграть вместо Степаненко. Из-за огромной паузы, когда он был травмирован, Макс пока не готов отыграть полный матч и выйти в стартовом составе.

Бондаренко также не готов завтра выйти в старте. Он тренируется всего несколько дней и растерял некоторые детали, которые мы нарабатывали в тренировочном процессе.

Не секрет, что мы переживаем такой период. Я не скрываю, что завтра будет играть Матвиенко, я ему доверяю. Было бы неплохо, если бы выступили Крицов и Степаненко, но другого пути нам не остается“, - сказал Фонсека на пресс-конференции.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт - Шахтер состоится в четверг, 21-го февраля, на стадионе Коммерцбанк-Арена во Франкфурте.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Также вы можете узнать, где смотреть эту встречу в прямом эфире.

Стоит сказать, что букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. Ознакомиться с коэффициентами можно в нашем материале.

Отметим, что первый матч команд завершился вничью (2:2), при том, что “горняки“ большую часть поединка провели в меньшинстве. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.