Олимпиакос вылетел в Киев без четырех основных игроков

Греческий клуб взял на ответный матч с киевским Динамо 19 футболистов.

Олимпиакос отправился в Киев на матч Лиги Европы olympiacos.org

Греческий Олимпиакос отправился в Киев на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

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Наставник команды Педро Мартинш взял в Украину 19 футболистов, однако в составе команды отсутствуют четыре важных игрока - основной центральный защитник Ягош Вукович, правый бек Эльабделлауи и полузащитники Мохаммед Камар и Лазарос Христодолопулос.

Список игроков:

Вратари: Лефтерис Хутесиотис, Жозе Са, Юрий Лодыгин.

Защитники: Яссин Мериа, Костас Цимикас, Леонардо Кутрис, Миранда, Василис Торосидис, Папе Абу Сиссе.

Полузащитники: Андреас Бухалакис, Бибрас Натхо, Костас Фортунис, Танасис Андруцос, Гильерме, Гиоргос Масурас, Жил Диаш, Даниэль Поденсе.

Нападающие: Мигель Анхель Герреро, Ахмед Хассан.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - Олимпиакос состоится в четверг, 21-го февраля, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Словакии.

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Отметим, что первый матч команд завершился вничью - 2:2. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.