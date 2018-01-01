Хацкевич: Есть футболисты, которые могут в одиночку решить исход матча

Главный тренер киевского Динамо ответил на вопросы журналистов в преддверии ответного матча с Олимпиакосом.

Наставник Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции накануне поединка “бело-синих“ против Олимпиакоса в ответной встрече 1/16 Лиги Европы.

“Если сравнивать с прошлым годом, у нас другая команда, более атакующая. Завтра нам нужно играть в более агрессивный футбол. Что касается Кадара - он не готовится к игре.

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Обе команды хотят выйти дальше. Олимпиакосу некуда отступать, да и нам непозволительно играть от обороны при своих трибунах. Мы разобрали свои моменты в матче. Где-то мы были лучше в обороне, где-то в атаке. Повторюсь, хотим более агрессивнее сыграть в атаке.

Разумеется, когда ты находишься в игровом тонусе, проще добиться результата. Мы сильны как команда, есть футболисты, которые могут в одиночку решить исход матча. Игра Дениса Бойко? Мы оцениваем его игру как достаточно надежную. Он хорошо играл ногами, спасал. Да, были ошибки. Но я в Денисе уверен“, - сказал Хацкевич на пресс-конференции.

Также Хацкевич поздравил юношескую команду “бело-синих“ с победой над туринским Ювентусом.

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“Кто из команды U-19 главный кандидат на усиление основной команды? Мы всех ребят этих знаем. Хотим их поздравить с выходом в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА и той игрой, которую они сегодня показали. Главное, мы все увидели, что у нас впереди хорошее будущее“, - прокомментировал специалист.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - Олимпиакос состоится в четверг, 21-го февраля, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка. Также вы можете узнать, где смотреть эту встречу в прямом эфире.

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Отметим, что первый матч команд завершился вничью - 2:2. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.