Соль: При хорошей поддержке в Киеве мы добьемся положительного результата

Динамо в Киеве официально представило новичка команды во время предматчевой пресс-конференции.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич провел предматчевую пресс-конференцию, во время которой был официально представлен новый нападающий команды Фран Соль.

Футболист ответил на вопросы журналистов относительно противостояния с Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы.

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“Естественно, те игры, которые мы провели на сборах, в корне отличаются от той, которая была против Олимпиакоса. Конечно, мы хотели выиграть, на поле была борьба.

Ребята меня очень хорошо приняли в команде. Думаю, мы постепенно сыграемся. Это дело наживное.

Почему еще не забил? Я стараюсь забивать в каждом матче, но еще, очевидно, не наступил тот момент, когда я почувствую уверенность. С первым голом все мои переживания уйдут.

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Переживал ли я перед стартом первого матча с Олимпиакосом? Конечно, атмосфера на стадионе была фантастическая. Думаю, при хорошей поддержке в Киеве мы добьемся положительного результата.

Если говорить, сколько я забью - постараюсь забить как можно больше“, - рассказал Соль на сегодняшней пресс-конференции.

Фран Соль ФК Динамо Киев

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - Олимпиакос состоится в четверг, 21-го февраля, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка. Также вы можете узнать, где смотреть эту встречу в прямом эфире.

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Отметим, что первый матч команд завершился вничью - 2:2. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.