Игрок Рапида перед матчем с Интером искал в Милане модель на две ночи

Филипп Шобесбергер при помощи популярной социальной сети Tinder решил найти себе спутницу на то время, пока он будет в Милане.

Венский Рапид отправился в Милан, где в четверг, 21-го февраля, проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Интера. Команда прилетела в Италию вечером 19-го февраля, и один из игроков команды попал в забавную ситуацию.

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Полузащитник Филипп Шобесбергер решил отклониться от привычного графика команды и немного разлечься с незнакомой девушкой. Для этого футболист воспользовался популярным приложением Tinder, которое предназначено для новых знакомств и свиданий.

Филипп в своем профиле написал: “Ищу модель. Я здесь всего на 2 ночи, так что лучше поторопитесь“. А для того, чтобы его профиль был более привлекательным, он поставил новую аватарку - фото с первого матча с Интером, где он борется за мяч с игроками миланского клуба.

В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл четыре матча за Рапид и не отметился результативными действиями.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Интер на выезде минимально обыграл Рапид - 1:0.

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