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Динамо - Олимпиакос: пресс-конференция Хацкевича и Соля

Комментариев: 1
Вашему вниманию онлайн-трансляция пресс-конференции перед поединком Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич, а также новичок команды Фран Соль пообщаются с журналистами накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

Пресс-конференция начнется в 16:50 по киевскому времени.

Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - Олимпиакос состоится 21 февраля в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский.

Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Олимпиакос
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Комментариев (1)
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Баба Маня  (аноним)  20.02.2019, 12:44
Оценка:  0
Баба Маня
Ребята молодые,не сыгранные надо немного потерпеть.Президент клуба накуплял по 3 копейки очень перспективных игроков.Я,как великий тренер,сделаю из них звезд.Потерпите немного,я хоть бабла ещё подзаработаю,а то ХЗ,какой дурак меня еще пригласит тренером.
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