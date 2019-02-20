Динамо - Олимпиакос: пресс-конференция Хацкевича и Соля

Вашему вниманию онлайн-трансляция пресс-конференции перед поединком Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич, а также новичок команды Фран Соль пообщаются с журналистами накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

Пресс-конференция начнется в 16:50 по киевскому времени.

Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - Олимпиакос состоится 21 февраля в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский.

Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.