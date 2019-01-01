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Матч Динамо - Олимпиакос обслужит Кружльяк

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Словацкий судья уже знаком киевскому клубу.
Иван Кружльяк
Иван Кружльяк
Getty Images

Словацкого судью Ивана Кружльяка назначили главным арбитром на матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - Олимпиакос.

Его ассистентами станут Томаш Сомолани и Бранислав Ганцко. Дополнительные помощники - Петер Кралович и Филип Глова. Четвертым арбитром будет Ян Позор.

Отметим, что Кружльяк уже обслуживал матч киевлян. В прошлом году он был главным арбитром во поединке 1/8 финала Лиги Европы Лацио - Динамо (2:2), в котором показал красную карточку полузащитнику Денису Гармашу.

Напомним, матч Динамо - Олимпиакос состоится в четверг, 21 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Олимпиакос
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Источник: law5-theref.blogspot.com

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