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На матч Динамо - Олимпиакос продали уже 39 тысяч билетов

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Болельщики решили поддержать команду в решающем матче 1/16 финала Лиги Европы.
НСК Олимпийский
НСК Олимпийский
Getty Images

В четверг, 21-го февраля, Динамо примет Олимпиакос в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Как сообщает arm.esport.in.ua, по состоянию на 19-е февраля, на этот поединок продано уже 39 тысяч билетов. Отметим, что продажа билетов все еще продолжается.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Олимпиакос, которая начнется 21-го февраля в 22:00.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом встречи хозяев поля.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Олимпиакос, Лига Европы, НСК Олимпийсикй, футбол, билеты
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