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Динамо - Олимпиакос: где смотреть матч Лиги Европы

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Узнайте, где в прямом эфире можно посмотреть матч Лиги Европы Динамо Киев - Олимпиакос.
Динамо - Олимпиакос: где смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Олимпиакос: где смотреть матч Лиги Европы
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сыграет с Олимпиакосом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы 2018-19.

Поединок состоится в четверг, 21-го февраля, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Спорт bigmir)net будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Динамо - Олимпиакос.

А вот в прямом эфире в Украине поединок можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2. Также транслировать поединок будет российский канал Матч! Футбол 3.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом этого матча киевский клуб.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом завершился вничью - 2:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Олимпиакос, Лига Европы, где смотреть, футбол
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