Узнайте, где в прямом эфире можно посмотреть матч Лиги Европы Динамо Киев - Олимпиакос.

Киевское Динамо сыграет с Олимпиакосом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы 2018-19.

Поединок состоится в четверг, 21-го февраля, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Спорт bigmir)net будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Динамо - Олимпиакос.

А вот в прямом эфире в Украине поединок можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2. Также транслировать поединок будет российский канал Матч! Футбол 3.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом этого матча киевский клуб.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом завершился вничью - 2:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.