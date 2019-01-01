Айнтрахт - Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы

Узнай, где смотреть в прямом эфире матч Лиги Европы Айнтрахт - Шахтер.

Шахтер на выезде проведет ответный матч с Айнтрахтом в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Поединок состоится в четверг, 21-го февраля, на стадионе Коммерцбанк-Арена во Франкфурте. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт - Шахтер.

В прямом эфире в Украине этот поединок будет транслировать телеканал Футбол 1. Также посмотреть этот матч можно будет на российском канале Матч! Футбол 3.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом в этом поединке хозяев поля. Так, Pari-match на победу немцев принимает с коэффициентом 2.03, а шансы “горняков“ оценили в 3.60.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Айнтрах завершился вничью (2:2), учитывая, что “горняки“ играли в меньшинстве практически всю встречу. Смотрите также видео голов и обзор этого противостояния.