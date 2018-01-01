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Олимпиакос лишился одного из лидеров команды перед ответным матчем с Динамо

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Греческому клубу предстоит сразиться с Динамо в Киеве в ответном матче 1/16 Лиги Европы.
Лазарос Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
dynamo.kiev.ua

Полузащитник Олимпиакоса Лазарос Христодулопулос рискует пропустить ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

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32-летний футболист получил травму в матче 22-го тура чемпионата Греции против АЕКа. Хавбек вышел на поле на замену после перерыва, однако на 69-й минуте получил мощный удар в колено, из-за которого был вынужден покинуть поле.

Как сообщает dynamo.kiev.ua, о степени серьезности травмы пока не известно. Христодулопулос пройдет медицинское обследование, которое точно установит, сможет ли он принять участие в матче в Киеве.

Напомним, в первом матче 1/16 фнала Лиги Европы киевское Динамо на последних минутах вырвало ничью у Олимпиакоса. Поединок проходил в Греции. Смотрите также видео голов и обзор матча Олимпиакос - Динамо.

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Теги: Олимпиакос, Динамо, Динамо Киев, Лига Европы, футбол, травма
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