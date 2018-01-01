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Малиновский - лидер по количеству обводок в плей-офф Лиги Европы

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Украинский хавбек совершил 5 успешных попыток дриблинга.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Аналитический ресурс WhoScored  провел подсчет основных статистических показателей игроков в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Таким образом, были названы лучшие игроки среди всех матчей плей-офф по каждому показателю.

 

Аналитика от сайта WhoScored
Аналитика от сайта WhoScored
whoscored.com

 

Среди списка лучших нашлось место и украинскому хавбеку Генка Руслану Малиновскому.

Полузащитник совершил 5 успешных обводок за матч, что стало лучшим показателем среди всех футболистов на данной стадии. Матч Генка с чешской Славией завершился нулевой ничьей.

Ранее 25-летний Малиновский внес весомый вклад в победу Генка над Стандартом в 25-м туре чемпионата бельгии.

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Теги: Руслан Малиновский, Генк, Лига Европы, статистика, футбол
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