Малиновский - лидер по количеству обводок в плей-офф Лиги Европы

Украинский хавбек совершил 5 успешных попыток дриблинга.

Аналитический ресурс WhoScored провел подсчет основных статистических показателей игроков в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Таким образом, были названы лучшие игроки среди всех матчей плей-офф по каждому показателю.

Аналитика от сайта WhoScored whoscored.com

Среди списка лучших нашлось место и украинскому хавбеку Генка Руслану Малиновскому.

Полузащитник совершил 5 успешных обводок за матч, что стало лучшим показателем среди всех футболистов на данной стадии. Матч Генка с чешской Славией завершился нулевой ничьей.

Ранее 25-летний Малиновский внес весомый вклад в победу Генка над Стандартом в 25-м туре чемпионата бельгии.