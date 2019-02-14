Соль: Потрясающий дебют за Динамо
Новичок Динамо впервые сыграл за киевлян в официальном матче.
Нападающий Динамо Фран Соль подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса, который завершился боевой ничьей - 2:2.
Это поединок стал дебютным для Соля в официальных играх киевлян.
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“Потрясающий дебют за Динамо. Мы добились хорошего результата против хорошей команды. Это - начало чего-то особенного. Мы продолжим начатое в Киеве“, - написал Соль на своей страничке в Instagram.
Напомним, Фран Соль подписал контракт с Динамо в январе 2019 года.
Ранее сообщалось, что агент Милевского сравнил своего подопечного с Солем.
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