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Соль: Потрясающий дебют за Динамо

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Новичок Динамо впервые сыграл за киевлян в официальном матче.
Фран Соль (слева) в матче против Олимпиакоса
Фран Соль (слева) в матче против Олимпиакоса
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Фран Соль подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса, который завершился боевой ничьей - 2:2.

Это поединок стал дебютным для Соля в официальных играх киевлян.

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“Потрясающий дебют за Динамо. Мы добились хорошего результата против хорошей команды. Это - начало чего-то особенного. Мы продолжим начатое в Киеве“, - написал Соль на своей страничке в Instagram.

Напомним, Фран Соль подписал контракт с Динамо в январе 2019 года.

Ранее сообщалось, что агент Милевского сравнил своего подопечного с Солем.

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Теги: Фран Соль, Динамо, Динамо Киев, Олимпиакос, Лига Европы, футбол
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