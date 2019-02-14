Соль: Потрясающий дебют за Динамо

Новичок Динамо впервые сыграл за киевлян в официальном матче.

Фран Соль (слева) в матче против Олимпиакоса ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Фран Соль подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса, который завершился боевой ничьей - 2:2.

Это поединок стал дебютным для Соля в официальных играх киевлян.

Читай также: Новичок Динамо почтил память погибшего Эмилиано Салы

“Потрясающий дебют за Динамо. Мы добились хорошего результата против хорошей команды. Это - начало чего-то особенного. Мы продолжим начатое в Киеве“, - написал Соль на своей страничке в Instagram.

Напомним, Фран Соль подписал контракт с Динамо в январе 2019 года.

Ранее сообщалось, что агент Милевского сравнил своего подопечного с Солем.