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Фортунис: Олимпиакос как команда и по составу лучше Динамо

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Игрок греческого клуба уверен, что они выбьют Динамо из розыгрыша Лиги Европы.
Константинос Фортунис
Константинос Фортунис
instagram.com/kfortou7/

Полузащитник греческого Олимпиакоса Константинос Фортунис подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо и отметил, что они планируют обыграть “бело-синих“ 21-го февраля в Киеве.

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“Мы играли гораздо лучше в первом тайме этого матча, чем во втором. Могли добиться лучшего результата. Теперь нас ожидает тяжелый матч в Киеве, но мы уверены, что пройдем в следующую стадию турнира.

Киевляне отобрали у нас мяч во второй половине встречи, и сумели забить гол в самом конце. Это не радует, но таков уж футбол.

Динамо - хорошая команда с подготовленными игроками, и они попытаются обыграть нас в ответном матче. Но я считаю, что Олимпиакос как команда и по составу лучше Динамо, и мы пройдем в 1/8 финала“, - приводит слова Фортуниса пресс-служба Олимпиакоса.

Напомним, Олимпиакос и Динамо сыграли в результативную ничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Греции (2:2). Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Олимпиакос, Динамо, Динамо Киев, Лига Европы, футбол
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