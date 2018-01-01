Тренер БАТЭ: Победа над Арсеналом - это лучше, чем секс
Алексей Бага остался доволен своей командой.
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился своими эмоциями от победы над Арсеналом в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы.
“На 90% угадали состав. Никакого сюрприза Эмери не преподнес. Даже вдесятером Арсенал цеплялся за мяч, мог забить. Команда продолжила бороться несмотря на то, что их стало десять.
Понятно, что в Лондоне нам будет непросто. Сегодня сделали маленький шажок для выхода в следующий раунд. Ждем тяжелую игру“, - сказал Бага на послематчевой пресс-конференции.
Покидая зал для пресс-конференций, главный тренер БАТЭ добавил: “Это было лучше, чем секс“.
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