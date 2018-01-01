Галатасарай — Бенфика 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Турецкая команда не смогла победить на домашнем поле.

Бенфика выиграла у Галатасарая twitter.com/SLBenfica

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Галатасараем и Бенфикой завершился победой гостей.

Теперь турецкому клубу нужно забивать на Да Луж как минимум два гола.

Вашему вниманию обзор матча Галатасарай - Бенфика:

Галатасарай - Бенфика 1:2

Голы: Луиндама, 54 — Сальвио, 27, с пенальти, Сеферович, 64.

Галатасарай: Муслера — Нагатомо, Маркан, Луиндама, Линнес (Мариано, 73) — Ндиайе (Гюмюш, 74), Фернандо, Беланда — Оньекуру, Дьянь, Фегули.

Бенфика: Влаходимос — Рибейро, Ферру, Диас, Коршья — Черви (Кровинович, 81), Луиш Флорентину, Фернандеш (Самарис, 87), Сальвио (Габриэл, 48) — Сеферович, Жоау Феликс.

Предупреждения: Фернандо, Ндиайе, Нагатомо — Фернандеш, Габриэл, Жоау Феликс.