Галатасарай — Бенфика 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Турецкая команда не смогла победить на домашнем поле.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Галатасараем и Бенфикой завершился победой гостей.
Теперь турецкому клубу нужно забивать на Да Луж как минимум два гола.
Вашему вниманию обзор матча Галатасарай - Бенфика:
Галатасарай - Бенфика 1:2
Голы: Луиндама, 54 — Сальвио, 27, с пенальти, Сеферович, 64.
Галатасарай: Муслера — Нагатомо, Маркан, Луиндама, Линнес (Мариано, 73) — Ндиайе (Гюмюш, 74), Фернандо, Беланда — Оньекуру, Дьянь, Фегули.
Бенфика: Влаходимос — Рибейро, Ферру, Диас, Коршья — Черви (Кровинович, 81), Луиш Флорентину, Фернандеш (Самарис, 87), Сальвио (Габриэл, 48) — Сеферович, Жоау Феликс.
Предупреждения: Фернандо, Ндиайе, Нагатомо — Фернандеш, Габриэл, Жоау Феликс.
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