БАТЭ — Арсенал 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги Европы
Лондонский клуб потерпел сенсационное поражение.
БАТЭ на своем поле благодаря голу Станислава Драгуна на 45-й минуте игры сумел победить лондонский Арсенал.
Вашему вниманию обзор матча БАТЭ - Арсенал:
БАТЭ - Арсенал 1:0
Гол: Драгун, 45
БАТЭ: Щербицкий, Риос, Филипович, Филипенко, Волков, Бага, Драгун, Глеб (Березкин, 58), Стасевич, Милич (Дубайич, 69), Скавыш (Мукам, 80).
Арсенал: Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Денис Суарес, 74), Гендузи, Джака (Торрейра, 69), Ивоби, Мэйтленд-Найлз (Обамеянг, 68), Мхитарян, Ляказетт.
Предупреждения: Джака, Дубайич, Филипович, Драгун.
Удален: Ляказетт, 85.
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