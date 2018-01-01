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БАТЭ — Арсенал 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги Европы

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Лондонский клуб потерпел сенсационное поражение.

Арсенал уступил БАТЭ
Арсенал уступил БАТЭ
twitter.com/Arsenal

БАТЭ на своем поле благодаря голу Станислава Драгуна на 45-й минуте игры сумел победить лондонский Арсенал.

Вашему вниманию обзор матча БАТЭ - Арсенал:

БАТЭ - Арсенал 1:0 

Гол: Драгун, 45 

БАТЭ: Щербицкий, Риос, Филипович, Филипенко, Волков, Бага, Драгун, Глеб (Березкин, 58), Стасевич, Милич (Дубайич, 69), Скавыш (Мукам, 80).
 
Арсенал: Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Денис Суарес, 74), Гендузи, Джака (Торрейра, 69), Ивоби, Мэйтленд-Найлз (Обамеянг, 68), Мхитарян, Ляказетт.
 
Предупреждения: Джака, Дубайич, Филипович, Драгун.
 
Удален: Ляказетт, 85. 
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Теги: футбол, Лига Европы, Арсенал, БАТЭ, видео гола, обзор матча
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Источник: Футбол 1

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