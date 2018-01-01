Шахтер в меньшинстве добыл ничью в матче с Айнтрахтом

Тарас Степаненко получил вторую желтую карточку уже на 11-й минуте матча.

В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер сыграл вничью с франкфуртским Айнтрахтом. Матч прошел в Харькове, на временно домашнем стадионе “горняков“ ОСК Металлист. Были несколько вопросов по стартовым составам обоих команд: у Шахтера была неопределенность в оборонительной линии, так как Бондаренко травмирован, а Матвиенко еще не успел зарекомендовать себя на позиции центрбека. Так же была некоторая неясность касательно позиции правого защитника - Богдан Бутко или Сергей Болбат? Фонсека решил не экспериментировать, выпустив в центр защиты Кривцова и Хочолаву, а правого крайнего играл Бутко.

Айнтрахт тоже преподнес легкий сюрприз, поставив в основу Гачиновича вместо Алле. “Оранжево-черные“ сыграли по схеме 4-3-3, а “орлы“ - 3-4-3.

Первые пятнадцать минут были похожи скорее на высокобюджетный блокбастер, чем на футбольный матч. Айнтрахт тут же ринулся в свой фирменный прессинг, не давая Шахтеру спокойной контролировать мяч. Это дало свои плоды, ведь уже на 6-й минуте Тарасу Степаненко пришлось жестко фолить, дабы не допустить опаснейшей контратаки на свои ворота. К мячу подошел Себастьян Роде. Немец навесил в штрафную площадь, после чего Хинтереггер на 7-й минуте слабо пробил по воротам. Логика подсказывает, что Пятов должен был забрать мяч в руки, но Андрей так не считает: украинец не смог зафиксировать простейший удар, выпустив мяч прямо в ворота - 0:1.

Однако Шахтер неожиданно быстро отвечает! Марлос опасно пробил по воротам Айнтрахта, Трапп потащил, первым на мяче оказался Мораес, которого сбил молодой центрбек Ндика. Пенальти. Марлос на 9-й минуте хладнокровно исполнил 11-метровый удар, хотя голкипер угадал направление мяча - 1:1. После этого игра не успокоилась и нас ждал еще один неожиданный поворот. Степаненко пытался сыграть в мяч, но не успел это сделать и попал в ногу противника, как итог - вторая желтая карточка и Шахтер играет в меньшинстве с 11-й минуты матча.

Фонсека замену решил не делать, вместо этого он ниже опустил Виктора Коваленко. После этого заметно снизился темп игры, инициативой, по большей части, владела команда из Франкфурта. У Шахтера за оставшуюся 45-минутку можно выделить один опасный момент - навес от Марлоса с стандартного положения, который оказался ударом, однако немецкий голкипер был на чеку и смог выручить команду. После этого “горняки“ не создали ничего опасного, а Айнтрахт постоянно атаковал через фланги, но либо страховала оборона, либо выручал Андрей Пятов.

Второй тайм начался так же динамично, и так же не в пользу “оранжево-черных“. Гости уже на 50-й минуте вновь вырвались вперед: Йович с фланга подал в штрафную площадь, а Богдан Бутко не успел закрыть Костича, и тот замкнул его передачу безо всякого сопротивления - 1:2. Ребич тоже был очень активен, он и заработал опасный штрафной, который сам и исполнил. Хорват великолепным ударом послал мяч под перекладину, но голкипер сборной Украины был на месте.

Опаснейшим ударом ответил Исмаили: бразильский фулбек на 62-й минуте обыграл несколько футболистов Айнтрахта, выйдя 1 на 1 с Траппом, но немец показал чудеса реакции и спас команду от второго пропущенного гола. “Горняки“ не отчаивались и снова ринулись в атаку, на этот раз успешно. Мораес на левой бровке получил мяч, отдав его на забегающего Тайсона, а капитан хладнокровно послал мяч в угол - 2:2.

После второго забитого гола Шахтер, по большей части, отсиживался в своей штрафной, отбиваясь от атак немецкого клуба. Хинтеррегер дважды мог выводить свою команду вперед, но мяч предательски проскальзывал в паре сантиметрах от штанги. Коста и Йович тоже “запороли“ два опаснейших момента, пробив выше ворот. В компенсированное время была серия угловых у ворот “оранжево-черных“, но защита справилась со штурмом, выбивая все мячи.

Поединок закончился боевой ничьей 2:2. Не самый худший исход, если учесть, что Шахтер, фактически, весь матч играл вдесятером против Айнтрахта.

Шахтер – Айнтрахт 2:2

Голы: Марлос, 9 (пенальти), Тайсон, 67 – Хинтеррегер, 7, Костич, 50

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос (Соломон, 68), Коваленко (Малышев, 81), Тайсон — Мораес (Болбат, 90)

Запасные: Трубин, Матвиенко, Малышев, Соломон, Майкон, Болбат, Кайоде

Айнтрахт: Трапп — Ндика, Хасебе, Гинтереггер — да Коста, Фернандес (де Гузман, 82), Роде (Виллемс, 46), Костич — Гачинович – Ребич, Йович

Предупреждения: Степаненко, Кривцов – Фернандес, Гачинович

Удаление: Степаненко, 10 (вторая желтая).