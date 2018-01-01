Шахтер - Айнтрахт 2:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Шахтер принимал Айнтрахт в 1/16 Лиги Европы.

В Харькове завершился первый поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт, в котором донецкий клуб добыл ничейный результат.

Шахтер - Айнтрахт 1:1

Голы: 0:1 – 7 Хинтереггер, 1:1 – 9, пенальти Марлос, 1:2 – 50 Костич, 2:2 –67 Тайсон.

Шахтер: Пятов, Кривцов, Бутко, Хочолава, Исмаили, Коваленко (Малышев, 81), Алан Патрик, Марлос (Соломон, 69), Тайсон, Степаненко, Мораес(Болбат, 90).

Айнтрахт Ф: Трапп, Ндика, Хинтереггер, да Кошта, Хасебе, Фернандес (де Гузман, 82), Гачинович, Костич, Роде (Виллемс, 46), Ребич, Йович.

Предупреждения: Степаненко (6), Фернандес (19), Кривцов (76), Гачинович (84).

Удаление: Степаненко (11).