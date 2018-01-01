Шапаренко: Ничья в Греции - хороший результат

Полузащитник киевлян остался доволен игрой команды.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко прокомментировал ничью в рамках выездного матча 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса.

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“Эмоции положительные, мы забили в концовке. 2-2 на выезде - хороший результат. Игра удалась. Мы понимали, что может быть быстрый гол, но понимали, что нельзя опускать руки.

Сборы были хорошие - это заслуга тренерского штаба, поэтому тонус в матче выдержали нормально“, - сказал Шапаренко в эфире телеканала Футбол 1.