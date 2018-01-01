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Степаненко оставил Шахтер меньшинстве в начале первого тайма с Айнтрахтом

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Защитник получил две желтые карточки.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
ФК Шахтер

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер принимает франкфуртский Айнтрахт.

Уже 6-й минуте встречи Тарас Степаненко в подкате сыграл в ногу Ребича и заработал желтую карточку.

Затем на 11-й минуте матча, Степаненко получил вторую желтую карточку за подкат в центре поля, которая превратилась в красную.

Таким образом, Шахтер более часа будет играть вдесятером.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Теги: футбол, Тарас Степаненко, Шахтер, Лига Европы
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