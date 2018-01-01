Степаненко оставил Шахтер меньшинстве в начале первого тайма с Айнтрахтом
Защитник получил две желтые карточки.
В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер принимает франкфуртский Айнтрахт.
Уже 6-й минуте встречи Тарас Степаненко в подкате сыграл в ногу Ребича и заработал желтую карточку.
Затем на 11-й минуте матча, Степаненко получил вторую желтую карточку за подкат в центре поля, которая превратилась в красную.
Таким образом, Шахтер более часа будет играть вдесятером.
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