Степаненко оставил Шахтер меньшинстве в начале первого тайма с Айнтрахтом

Защитник получил две желтые карточки.

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер принимает франкфуртский Айнтрахт.

Уже 6-й минуте встречи Тарас Степаненко в подкате сыграл в ногу Ребича и заработал желтую карточку.

Затем на 11-й минуте матча, Степаненко получил вторую желтую карточку за подкат в центре поля, которая превратилась в красную.

Таким образом, Шахтер более часа будет играть вдесятером.

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