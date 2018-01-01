Динамо вырвало ничью в матче Лиги Европы против Олимпиакоса

Гол Вербича спас украинскую команду от поражения.

Киевское Динамо сыграло в результативную ничью с Олимпиакосом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, который состоялся в Греции - 2:2.

Уже первая атака Олимпиакоса на 9-й минуте привела к голу. Фортунис получил мяч в штрафной и отпасовал на Хассана, который расстрелял ворота Бойко.

Забив гол, Олимпиакос стал еще больше атаковать, прижав соперника к собственной штрафной. На 19-й минуте едва сами динамовцы не подарил гол сопернику, когда Кендзера неудачно сбросил мяч назад, Фортунис перехватил и обыграл Бойко, но затем простил киевлян, не попав по пустым воротам с острого угла.

А потом абсолютно нелогично гол забило Динамо. Цыганков отдал на фланг на Кендзеру, который в падении отпасовал под удар Буяльскому, а Виталий в касание пробил мимо Са.

Теперь психологическое преимущество было уже на стороне Динамо. Гости полностью забрали мяч себе, заставляя соперника рассчитывать исключительно на контратаки. И теперь одна из них уже привело к голу в ворота Бойко. На 40-й минуте Диаш сыграл на подборе после неудачного выноса Цыганкова после подачи со штрафного и красивым ударом отправил мяч в ворота, снова выведя свою команду вперед.

После перерыва игра пошла более открытой, но при этом преимуществом больше владели киевляне, хотя моменты были и у хозяев. Хороший момент на 70-й минуте был у Цыганкова, но Са среагировал на его удар в угол.

Олимпиакос ответил двумя моментами у Поденсе, но первый раз вовремя вышел из ворот, а во-втором сам игрок Олимпиакоса пробил в сетку с вешней стороны.

И все же последнее слово было за Динамо. На 89-й минуте Цыганков скинул мяч под удар Вербичу, а словенец с помощью рикошета от защитника отправил мяч в сетку.

Динамо второй раз подряд открывает календарный год результативной ничьей в Греции. Год назад после ничьи 1:1 с АЕКом в первом матче было нулевая ничья во втором, что позволило пройти дальше. Как будет в этом году, узнаем в Киеве уже 21 февраля.

Олимпиакос — Динамо 2:2

Голы: Хассан, 9, Диаш, 40 — Буяльский, 27, Вербич, 89

Олимпиакос: Са — Мерия, Сиссе, Вукович, Цимикас — Гильерме, Камара — Диаш (Масурас, 86), Фортунис (Натхо, 69), Поденсе (Христодулопулос, 81) — Хассан

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Буяльский — Цыганков, Шапаренко (Гармаш, 82), Вербич — Соль (Русин, 83)

Предупреждения: Камара, Поденсе — Вербич, Кендзера