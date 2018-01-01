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Шахтер - Айнтрахт: стартовые составы на матч Лиги Европы

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Донецкий клуб проведет свой первый поединок в рамках 1/16 Лиги Европы.
Шахтер принимает Айнтрахт
Шахтер принимает Айнтрахт
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проведет с Айнтрахтом в Харькове на ОСК Металлист первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораеш

Айнтрахт: Трапп — Ндика, Хасебе, Гинтереггер — да Коста, Фернандес, Гачинович, Роде, Костич — Ребич, Йович 

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер, Айнтрахт
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