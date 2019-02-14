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Олимпиакос — Динамо: Видео голов и обзор матча Лиги Европы (обновляется)

Комментариев: 1
Вашему вниманию видео голов первого матча 1/16 Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо.

Гол Хассана Кока
Гол Хассана Кока
twitter.com/olympiacos_org

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы киевское Динамо играет на выезде с Олимпиакосом. 

На 9 минуте матча отличился нападающий греческой команды Хассан Кока - 1:0.

На 28 минуте встречи усилиями полузащитника Виталия Буяльского Динамо сравняло счет - 1:1.

 

Жил Диаш подобрал мяч и вторым касанием отправил мяч впритирку со штангой - 2:1.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Олимпиакос
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Источник: Футбол 1

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.02.2019, 20:55
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А как там у Ким карданшьян? А? Долго нет новостей не обосралась ли?
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