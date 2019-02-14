Олимпиакос — Динамо: Видео голов и обзор матча Лиги Европы (обновляется)

Вашему вниманию видео голов первого матча 1/16 Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо.

Гол Хассана Кока twitter.com/olympiacos_org

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы киевское Динамо играет на выезде с Олимпиакосом.

На 9 минуте матча отличился нападающий греческой команды Хассан Кока - 1:0.

На 28 минуте встречи усилиями полузащитника Виталия Буяльского Динамо сравняло счет - 1:1.

Жил Диаш подобрал мяч и вторым касанием отправил мяч впритирку со штангой - 2:1.

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