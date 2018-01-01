Малиновский начнет матч Лиги Европы против Славии с первых минут

Украинский футболист выйдет в стартовом составе своей команды.

Сегодня, 14 февраля, состоятся матчи в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Помимо украинских клубов в сегодняшних матчах примет участие еще один игрок национальной сборной Украины.

Украинский легионер Руслан Малиновский оказался в стартовом составе своего Генка в выездном поединке Лиги Европы с чешской Славией.

В этом сезоне Малиновский сыграл за свою команду все шесть матчей группового этапа Лиги Европы, в которых отметился двумя результативными передачами.