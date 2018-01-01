Малиновский начнет матч Лиги Европы против Славии с первых минут
Украинский футболист выйдет в стартовом составе своей команды.
Сегодня, 14 февраля, состоятся матчи в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Помимо украинских клубов в сегодняшних матчах примет участие еще один игрок национальной сборной Украины.
Украинский легионер Руслан Малиновский оказался в стартовом составе своего Генка в выездном поединке Лиги Европы с чешской Славией.
Supporters, deze jongens zullen vandaag starten tegen Slavia Praag. Komaan mannen! 🤟🤜🔵⚪️ #krcgenk #uel #samengenk pic.twitter.com/pjCCmLDg9I— KRC Genk (@KRCGenkofficial) 14 февраля 2019 г.
В этом сезоне Малиновский сыграл за свою команду все шесть матчей группового этапа Лиги Европы, в которых отметился двумя результативными передачами.
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