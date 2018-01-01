Олимпиакос - Динамо: стартовые составы на матч Лиги Европы
Киевское Динамо проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
Киевское Динамо в Греции против Олимпиакоса проведет первый поединок в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Команды определились со стартовыми составами на матч:
Динамо: Бойко, Миколенко, Шабанов, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Соль.
Запасные: Бущан, Смирный, Сидорчук, Че-Че, Гармаш, Сидклей, Русин.
Олимпиакос: Жозе Са, Вукович, Камара, Фортунис, Гильерме, Ахмед Хассан, Мерия, Цимикас, Жил Диаш, Даниэл Поденсе, Сиссе.
Запасные: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.
Полная версия правил