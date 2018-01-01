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Олимпиакос - Динамо: стартовые составы на матч Лиги Европы

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Киевское Динамо проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
Динамо сыграет с Олимпиакосом
Динамо сыграет с Олимпиакосом
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в Греции против Олимпиакоса проведет первый поединок в рамках 1/16 финала Лиги Европы. 

Команды определились со стартовыми составами на матч:

Динамо: Бойко, Миколенко, Шабанов, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Соль.

Запасные: Бущан, Смирный, Сидорчук, Че-Че, Гармаш, Сидклей, Русин.

Олимпиакос: Жозе Са, Вукович, Камара, Фортунис, Гильерме, Ахмед Хассан, Мерия, Цимикас, Жил Диаш, Даниэл Поденсе, Сиссе.

Запасные: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Динамо, Олимпиакос, Лига Европы
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