Тамаш Кадар пропустит первый матч с Олимпиакосом в Лиге Европы.

Венгерский защитник киевского Динамо Тамаш Кадар не поможет команде в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы против греческого Олимпиакоса.

Как сообщает портал FootballHub, 28-летний защитник не смог до конца восстановиться после болезни и в связи с этим не сыграет за Динамо в Греции.

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Отметим, что в текущем розыгрыше Лиги Европы Тамаш Кадар принял участие во всех шести матчах группового этапа Лиги Европы. Также защитник сыграл за Динамо в 14-ти матчах УПЛ.

Ранее главный тренер киевлян Александр Хацкевич заявил, что против Олимпиакоса также не сыграет полузащитник Витор Буэно.