Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо потеряло основного защитника на матч с Олимпиакосом

Комментариев: 0
Тамаш Кадар пропустит первый матч с Олимпиакосом в Лиге Европы.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
instagram.com/kadikaaaa/

Венгерский защитник киевского Динамо Тамаш Кадар не поможет команде в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы против греческого Олимпиакоса.

Как сообщает портал FootballHub, 28-летний защитник не смог до конца восстановиться после болезни и в связи с этим не сыграет за Динамо в Греции.

Читай также: Кадар продлил контракт с Динамо

Отметим, что в текущем розыгрыше Лиги Европы Тамаш Кадар принял участие во всех шести матчах группового этапа Лиги Европы. Также защитник сыграл за Динамо в 14-ти матчах УПЛ.

Ранее главный тренер киевлян Александр Хацкевич заявил, что против Олимпиакоса также не сыграет полузащитник Витор Буэно.

Поделись:
Теги: Тамаш Кадар, Динамо, Олимпиакос, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь