Ультрас Динамо и Айнтрахта устроили массовую драку в центре Киева

Украинские фанаты подрались с болельщиками из Германии, которые приехали поддержать команду в противостоянии с Шахтером.

Болельщики киевского Динамо устроили массовую драку с ультрас франкфуртского Айнтрахта, которые приехали поддержать команду в матче против донецкого Шахтера.

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Как сообщает Troublemakers & Ultras Action, потасовка произошла в Киеве на Хрещатике. Со стороны фанатов киевского клуба было 42 человека, в то время как немцев было порядка 80-ти человек.

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Также источник утверждает, что в потасовке участвовали группировки Динамо с названиями Capitals, FBF и North Company, а ультрас Айнтрахта был представлен группой Brigade Nassau & Kо.

Напомним, 14-го февраля состоятся матчи 1/16 финала Лиги Европы. Киевское Динамо сыграет против Олимпиакоса в Греции, в то время как Шахтер будет принимать Айнтрахт в Харькове на ОСК Металлист. На нашем сайте будут доступны онлайн трансляции этих поединков.