Защитник донецкого клуба прокомментировал предстоящие матчи Лиги Европы.

Грузинский защитник донецкого Шахтера Давид Хочолава высказался по поводу предстоящего матча команды в рамках 1/16 финала Лиги Европы против франкфуртского Айнтрахта.

Читай также: Фонсека: Нападающие Айнтрахта заслужили прозвище "стадо бизонов"

“Не могу выделить кого-то из трио нападающих Айнтрахта. Все трое - Йович, Ребич и Алле, - очень сильны и много забивают, но мы настраиваемся на игру не только против этих игроков, а против всей команды Айнтрахта.

Три - четыре дня мы отрабатывали тактику специально под Айнтрахт. Тренерский штаб объяснял нам, как нужно действовать в той или иной игровой ситуации. Думаю, завтра нам это поможет. Мы уже играли с Хоффенхаймом в этом сезоне, а Айнтрахт - похожая команда. Но в полной мере сравнить эти немецкие клубы можно будет только завтра после завершения матча.

Нам по силам дойти до финала, но сейчас нужно думать о завтрашней игре и концентрироваться на завтрашнем матче, чтобы выйти в следующий этап плей-офф“, - сказал Хочолава на пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер - Айнтрахт состоится в четверг, 14-го февраля, в Харькове на ОСК Металлист. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры считают “горняков“ фаворитами в этом противостоянии.