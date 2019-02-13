Фонсека: Нападающие Айнтрахта заслужили прозвище "стадо бизонов"

Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию перед матчем с Айнтрахтом в Лиге Европы.

Наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта, а также рассказал о подготовке своей команды и об адаптации новичков.

Также португальский футболист дал понять, кто заменит Ярослава Ракицкого и призвал болельщиков прийти на стадион, дабы поддержать “горняков“.

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“Подготовка ко второй части сезона прошла нормально, у нас не было никаких изменений в плане игры, все наши принципы давно известно, футболисты отлично готовы.. Надеюсь мы смогли подготовить команду к поединкам с Айнтрахтом.

В чемпионате Германии также была небольшая пауза, не такая большая, как у нас, а потому Айнтрахт завтра сыграет с опытом игры в официальных матчах в этом году. Для нас это далеко не лучшая ситуация, конечно, сложно начинать год с матчей Лиги Европы.

Главным оружием Айнтрахта является атакующая троица Ребич - Йович - Алле. Эти нападающие, я считаю, заслужили прозвище “стадо бизонов“. Они забили 40 мячей в 29 матчах, это много стоит.

Но как тренер, я оцениваю команду не только по линии атаки, а всю полностью. Они играют очень хорошо, чего только стоит групповой этап Лиги Европы, где франкфуртский клуб одержал победы во всех шести матчах.

Ракицкий был важным элементом в нашей команде. Сможет ли его заменить кто-то в плане начала атак? У нас много хороших игроков, и я уверен, что мы сможем решить эту проблему. К примеру, завтра на его позиции сыграет Давид Хочолава и я надеюсь, у него все получится.

Я знаю, что игра завтра будет очень поздно, и закончится в полночь, но все же приглашаю всех фанатов поддержать нас.“, - сказал Фонсека в интервью журналистам.

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Айнтрахтом состоится 14 февраля. На нашем сайте будет проходить текстовая онлайн-трансляция матча.